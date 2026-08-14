На Запоріжжі маршрутка з людьми потрапила під удар двох FPV-дронів: є пошкодження

Фото: Telegram/Кушугумська громада

У п'ятницю, 14 серпня, близько 07:15 російські війська атакували селище Кушугум Запорізької області двома FPV-дронами. Внаслідок ворожого удару на вулиці Захисників України було пошкоджено маршрутне таксі

Про це повідомила Кушугумська громада, передає RegioNews.

Маршрутка встигла пропрацювати лише близько 15 хвилин, після чого потрапила під атаку. На щастя, люди не постраждали.

У громаді зазначають, що атаки FPV-дронами тривають. Мешканців закликають бути максимально обережними, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Як відомо, російські окупанти постійно тероризують населення прифронтових областей.

Нагадаємо, вранці 28 липня близько 6:10 російські окупанти атакували з безпілотника маршрутний автобус у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок удару постраждала 62-річна жінка, яка в момент атаки проходила поруч.