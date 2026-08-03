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У понеділок, 3 серпня, російський дрон пошкодив лінію електропередачі у Запоріжжі

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Через ворожу атаку були знеструмлені понад 45 тисяч споживачів. Частину абонентів енергетики заживили у перші півгодини після удару.

Наразі без світла залишаються близько 23 тисяч осель. Фахівці продовжують відновлювальні роботи.

Нагадаємо, під час атаки 2 серпня російські війська впродовж півтори години випустили по Запоріжжю вісім КАБів. Загинула жінка. Кількість травмованих зросла до 31: десятьох з них госпіталізували. У тяжкому стані залишаються троє людей.