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01 августа 2026, 09:40

1026 российских ударов по Запорожской области за сутки: один человек погиб, двое ранены

01 августа 2026, 09:40
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Фото: Запорожская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли 1026 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району один человек погиб, еще двое получили ранения.

По данным областных властей, оккупанты совершили 17 авиаударов по населенным пунктам Запорожского и Пологовского районов, в частности Малокатериновцы, Камышевахе, Новониколаевке, Орехове, Новопавловке и других.

Кроме того, российская армия применила 786 беспилотников разных модификаций, преимущественно FPV-дронов, атаковав Запорожье и десятки населенных пунктов области.

Также зафиксированы три обстрела из реактивных систем залпового огня по Каневскому и Щербакам, а еще 220 артиллерийских ударов по прифронтовым населенным пунктам.

В результате российских обстрелов поступило 68 сообщений о повреждениях жилых домов, объектов инфраструктуры и автомобилей.

Напомним, накануне российские войска нанесли массированные удары по Днепропетровской области. Больше всего пострадал Павлоград, где в результате атаки вспыхнул торговый комплекс, пострадали 8 человек.

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