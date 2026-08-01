1026 российских ударов по Запорожской области за сутки: один человек погиб, двое ранены

Фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли 1026 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району один человек погиб, еще двое получили ранения.

По данным областных властей, оккупанты совершили 17 авиаударов по населенным пунктам Запорожского и Пологовского районов, в частности Малокатериновцы, Камышевахе, Новониколаевке, Орехове, Новопавловке и других.

Кроме того, российская армия применила 786 беспилотников разных модификаций, преимущественно FPV-дронов, атаковав Запорожье и десятки населенных пунктов области.

Также зафиксированы три обстрела из реактивных систем залпового огня по Каневскому и Щербакам, а еще 220 артиллерийских ударов по прифронтовым населенным пунктам.

В результате российских обстрелов поступило 68 сообщений о повреждениях жилых домов, объектов инфраструктуры и автомобилей.

Напомним, накануне российские войска нанесли массированные удары по Днепропетровской области. Больше всего пострадал Павлоград, где в результате атаки вспыхнул торговый комплекс, пострадали 8 человек.