1026 российских ударов по Запорожской области за сутки: один человек погиб, двое ранены
За прошедшие сутки российские войска нанесли 1026 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району один человек погиб, еще двое получили ранения.
По данным областных властей, оккупанты совершили 17 авиаударов по населенным пунктам Запорожского и Пологовского районов, в частности Малокатериновцы, Камышевахе, Новониколаевке, Орехове, Новопавловке и других.
Кроме того, российская армия применила 786 беспилотников разных модификаций, преимущественно FPV-дронов, атаковав Запорожье и десятки населенных пунктов области.
Также зафиксированы три обстрела из реактивных систем залпового огня по Каневскому и Щербакам, а еще 220 артиллерийских ударов по прифронтовым населенным пунктам.
В результате российских обстрелов поступило 68 сообщений о повреждениях жилых домов, объектов инфраструктуры и автомобилей.
Напомним, накануне российские войска нанесли массированные удары по Днепропетровской области. Больше всего пострадал Павлоград, где в результате атаки вспыхнул торговый комплекс, пострадали 8 человек.