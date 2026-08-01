Ночной ракетный удар России по Киевщине: пострадали два человека

Фото: ГСЧС Киевщины

В Киевской области в результате ночного ракетного удара России пострадали два человека

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В настоящее время спасатели ликвидируют пожар, возникший на одном из промышленных объектов в Бучанском районе.

На месте работают экстренные службы.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, этой ночью россияне нанесли удар по Киеву. В результате российской баллистической атаки на столицу погибли 9 человек, еще 28 получили ранения. Среди пострадавших – четверо детей.