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01 серпня 2026, 09:40

1026 російських ударів по Запорізькій області за добу: одна людина загинула, двоє поранені

01 серпня 2026, 09:40
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Фото: Запорізька ОВА
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Упродовж минулої доби російські війська завдали 1026 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

За даними обласної влади, окупанти здійснили 17 авіаударів по населених пунктах Запорізького та Пологівського районів, зокрема Малокатеринівці, Комишувасі, Новомиколаївці, Оріхову, Новопавлівці та інших.

Крім того, російська армія застосувала 786 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дронів, атакувавши Запоріжжя та десятки населених пунктів області.

Також зафіксовано три обстріли з реактивних систем залпового вогню по Канівському та Щербаках, а ще 220 артилерійських ударів по прифронтових населених пунктах.

Унаслідок російських обстрілів надійшло 68 повідомлень про пошкодження житлових будинків, об'єктів інфраструктури та автомобілів.

Нагадаємо, напередодні російські війська завдали масованих ударів по Дніпропетровській області. Найбільше постраждав Павлоград, де внаслідок атаки спалахнув торговельний комплекс, постраждали 8 людей.

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