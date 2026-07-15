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15 июля 2026, 16:40

В Запорожье будет раздаваться специальный сигнал воздушной тревоги во время угрозы КАБов

15 июля 2026, 16:40
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Фото: ОВА
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В Запорожье предпринимаются дополнительные меры для оповещения населения об угрозах авиационных ударов

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Введены следующие изменения в системе оповещения:

  • Технология Cell Broadcast: на мобильные телефоны в сетях Kyivstar, Vodafone и lifecell будут поступать уведомления, которые появляются поверх всех приложений и сопровождаются звуковым сигналом (интернет или дополнительные приложения для этого не требуются).
  • Обновление приложения "Воздушная тревога": в уведомлениях указывается тип воздушной угрозы.
  • Уведомление при угрозе КАБов: в случае опасности ударов управляемыми авиабомбами сигнал уличных сирен будет раздаваться 5 минут вместо стандартных 3 минут.
  • Дополнительные патрули: экипажи патрульной полиции через громкоговорители будут дополнительно информировать об угрозе применения КАБов на центральных улицах города.

Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району погиб один человек, еще четверо мирных жителей получили ранения.

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