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15 июля 2026, 19:36

Россия ударила КАБом по Харькову: госпитализированы семь гражданских, продолжается разбор завалов

15 июля 2026, 19:36
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Фото: полиция Харьковской области
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Российские войска днем 15 июля нанесли авиаудар по Киевскому району Харькова. В результате атаки пострадали восемь мирных жителей, повреждены гражданское предприятие, складские помещения, ангар и автомобили

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, российские военные атаковали город управляемой авиабомбой. В результате попадания ранения разной степени тяжести получили три женщины и четверо мужчин.

Все пострадавшие госпитализированы. Информация о еще одном потерпевшем уточняется.

Также ударом повреждено здание гражданского предприятия, складские помещения, ангар и транспортные средства.

На месте работают полицейские, спасатели и прочие профильные службы.

По факту авиаудара следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, что российские войска 15 июля нанесли комбинированный удар по Харькову , применив управляемую авиабомбу и беспилотники.

В результате атак в двух районах города повреждены многоэтажки, возникли пожары, по меньшей мере три человека пострадали.

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