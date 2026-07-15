Россия ударила КАБом по Харькову: госпитализированы семь гражданских, продолжается разбор завалов
Российские войска днем 15 июля нанесли авиаудар по Киевскому району Харькова. В результате атаки пострадали восемь мирных жителей, повреждены гражданское предприятие, складские помещения, ангар и автомобили
Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews .
По данным правоохранителей, российские военные атаковали город управляемой авиабомбой. В результате попадания ранения разной степени тяжести получили три женщины и четверо мужчин.
Все пострадавшие госпитализированы. Информация о еще одном потерпевшем уточняется.
Также ударом повреждено здание гражданского предприятия, складские помещения, ангар и транспортные средства.
На месте работают полицейские, спасатели и прочие профильные службы.
По факту авиаудара следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Напомним, что российские войска 15 июля нанесли комбинированный удар по Харькову , применив управляемую авиабомбу и беспилотники.
В результате атак в двух районах города повреждены многоэтажки, возникли пожары, по меньшей мере три человека пострадали.