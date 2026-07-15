За сутки враг нанес почти 30 ударов по Днепропетровской области

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Российские войска в течение дня почти 30 раз атаковали четыре района Днепропетровщины, погибли два человека, еще три человека получили ранения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

По его словам, Никополь, Красногригорьевскую, Марганецкую и Покровскую общины Никопольского района россияне обстреливали из артиллерии и атаковали FPV-дронами.

Повреждены агрофирма, магазин, частные дома, автомобиль. Раненый 23-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Беспилотниками армия РФ атаковала Грушевскую и Глеюватскую общины Криворожского района. Повреждены инфраструктура и частный дом. Пострадали два человека, среди них - ребенок.

Софиевскую общину враг атаковал беспилотником типа Shahed, загорелся грузовик. Погиб мужчина.

В Юрьевской общине Павлоградского района в результате атаки российского БПЛА возник пожар. Повреждена инфраструктура.

В Васильковской общине в результате сброса КАБ повреждены 10 частных домов и авто. Погиб один человек.

Напомним, что 15 июля 2026 года армия РФ совершала обстрелы населенных пунктов Херсонщины авиацией, ствольной и реактивной артиллерией и дронами разного типа.