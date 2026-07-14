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14 июля 2026, 07:11

Россияне нанесли 1011 ударов по Запорожской области: пострадали 16 человек

14 июля 2026, 07:11
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Фото: Запорожская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли 1011 ударов по 54 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району пострадали 16 человек, среди них один ребенок.

Оккупанты нанесли 17 авиационных ударов по Запорожью и ряду населенных пунктов области, в частности Камышевахе, Новониколаевке, Зеленой Диброве, Веселянке, Юрковке, Новослободке, Омельнике, Любицком, Вольнянке, Солнечном и Свободе.

Также зафиксирована 691 атака беспилотниками различных модификаций, преимущественно FPV-дронами, по десяткам общин области. Кроме того, российские войска совершили два обстрела из реактивных систем залпового огня по Малой Токмачке и Новоданиловке.

Еще 301 артиллерийский удар пришелся на прифронтовые населенные пункты, среди которых Степногорск, Приморское, Павловка.

В результате российских атак поступило 190 сообщений о повреждениях жилых домов, объектов инфраструктуры, автомобилей и хозяйственных сооружений.

Напомним, войска РФ в течение дня 13 июля более 50 раз атаковали три района Днепропетровщины, один человек погиб, девять получили ранения. Враг применил беспилотники, артиллерию и авиабомбы.

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