В ВСУ создали Объединенные силы быстрого реагирования: их возглавит Дмитрий Волошин

Дмитрий Волошин. Фото: Офис Президента

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники, передает RegioNews.

По словам собеседников УП в Десантно-штурмовых войсках, одна из задач нового командования – навести порядок в штурмовых полках, усилить дисциплину и преодолеть проблемы управления.

"Волошина поставили, чтобы он навел порядок. После Манька, после ситуаций со "Скалой" (…) У десантников другой подход", – рассказал один из собеседников издания.

Другой отметил, что создание Объединенных сил быстрого реагирования преследует цель формализовать структуру штурмовых подразделений, поскольку ранее создать отдельный род войск из штурмовых войск не удалось.

Новое командование будет заниматься:

подготовкой личного состава,

дисциплиной,

материально-техническим обеспечением,

координацией работы штурмовых полков.

По словам источника, ранее эти подразделения фактически использовались в качестве сил быстрого реагирования, которые привлекались на самых сложных направлениях фронта.

В то же время в состав вновь Объединенных сил быстрого реагирования не будут входить десантные бригады. Новая структура объединит только штурмовые полки, тогда как Десантно-штурмовые войска останутся отдельным автономным компонентом сил обороны.

Что известно о Волошине

Дмитрий Волошин – полковник и Герой Украины (2024). Награжден орденами Богдана Хмельницкого III (2014) и II (2022) степеней.

Проходил службу в нескольких элитных подразделениях Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины: 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде, 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригаде и 46-й отдельной аэромобильной бригаде.

В 2024 году возглавил 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, демонстрируя высокий уровень командования и боевой подготовки.

Волошин активно участвовал в антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Востоке Украины. После начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года он остался на передовой, выполняя сложные боевые задачи.

За выдающиеся заслуги в защите Украины и эффективное командование Дмитрий Волошин получил орден "Золотая Звезда".

Читайте также: Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"