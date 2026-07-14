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В обстрелянной Дружковке, что в Краматорском районе, остаются еще около 4000 жителей

Об этом в телеэтере сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Глава ОВА отметил, что в Дружковке сейчас самая сложная обстановка – в городе полностью отсутствуют электро-, водо- и газоснабжение. Несмотря на критические условия, там остаются около 4000 мирных жителей.

По словам Филашкина, восстановить электросети сейчас невозможно из-за постоянных обстрелов. При попытках проведения работ многие энергетики получили ранения, есть погибшие, также уничтожен служебный транспорт.

Сейчас местные жители берут питьевую воду из скважин, в городе продолжают работать пункты несокрушимости.

В то же время, российские войска пытаются взять под огневой контроль подъездные пути к населенному пункту. Власти в который раз призывают людей эвакуироваться из города, пока еще есть возможность.

Напомним, 3 июля в Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации населения из громад Купянского, Богодуховского и Харьковского районов области, в семи населенных пунктах объявлена принудительная эвакуация семей с детьми.