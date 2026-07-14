Российские атаки на Сумщину: четверо пострадавших, повреждены десятки объектов

Фото: Национальная полиция

За прошедшие сутки российские войска нанесли 66 ударов по территории Сумской области, применяя управляемые авиабомбы, ударные и FPV-дроны, минометы и артиллерию. В результате вражеских атак пострадали четыре человека

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В Шосткинской общине после попадания российского беспилотника в жилой дом острую реакцию на стресс получила 86-летняя женщина.

В Зноб-Новгородской общине в результате удара FPV-дрона по автомобилю ранения получил 43-летний мужчина.

Кроме того, к медикам обратились двое жителей Сумской общины, пострадавших во время предыдущих российских атак. В частности, 38-летний мужчина получил травмы после удара беспилотника 12 июля, а 37-летняя женщина – в результате авиаудара управляемыми авиабомбами 11 июля.

По данным правоохранителей, обстрелами повреждены жилые дома, транспорт, объекты гражданской и критической инфраструктуры, а также учебные заведения и культуры.

По каждому факту обстрела возбуждены уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины ("Военные преступления").

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1011 ударов по 54 населенным пунктам Запорожской области. Пострадали 16 человек, в том числе один ребенок.