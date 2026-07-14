Фото: 147 отдельная артиллерийская бригада

Силы обороны продолжают наносить значительные потери вражеской армии, уничтожая технику и личный состав на разных направлениях фронта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1120 оккупантов, шесть танков, одну бронемашину, 46 артиллерийских систем, два РСЗО, два средства ПВО, а также 330 единиц автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 14.07.26 ориентировочно составили:

Напомним, что в ночь на 12 июля Силы беспилотных систем Украины нанесли удары по 14 российским судам в Азовском море, среди которых 10 танкеров и четыре парома.