Фото: ГСЧС

Ночью 14 июля российские войска снова атаковали столицу. В двух районах города вспыхнули пожары

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В Голосеевском районе из-за попадания обломков загорелось складское помещение. Спасатели ликвидировали пожар.

В Дарницком районе на открытой местности горели автомобили – пожар потушили. На другой локации района была обнаружена воронка, а взрывной волной повреждено остекление окон главного корпуса и вспомогательного здания на территории школы-интерната.

Еще по двум адресам зафиксировано падение обломков во дворе жилого дома и на частный дом. Обошлось без возгораний.

К счастью, в результате атаки погибших и пострадавших нет.

Напомним, 13 июля на Днепропетровщине трое сотрудников ГСЧС получили ранения в результате повторного российского удара во время ликвидации пожара, вызванного вражеским обстрелом.