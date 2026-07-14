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14 липня 2026, 07:11

Росіяни завдали 1011 ударів по Запорізькій області: постраждали 16 людей

14 липня 2026, 07:11
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Фото: Запорізька ОВА
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Упродовж минулої доби російські війська здійснили 1011 ударів по 54 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району постраждали 16 людей, серед них одна дитина.

Окупанти завдали 17 авіаційних ударів по Запоріжжю та низці населених пунктів області, зокрема Комишувасі, Новомиколаївці, Зеленій Діброві, Веселянці, Юрківці, Новослободці, Омельнику, Любицькому, Вільнянці, Сонячному та Свободі.

Також зафіксовано 691 атаку безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV-дронами, по десятках громад області. Крім того, російські війська здійснили два обстріли з реактивних систем залпового вогню по Малій Токмачці та Новоданилівці.

Ще 301 артилерійський удар припав на прифронтові населені пункти, серед яких Степногірськ, Приморське, Павлівка.

Унаслідок російських атак надійшло 190 повідомлень про пошкодження житлових будинків, об'єктів інфраструктури, автомобілів та господарських споруд.

Нагадаємо, війська РФ протягом дня 13 липня понад 50 разів атакували три райони Дніпропетровщини, одна людина загинула, дев'ятеро дістали поранень. Ворог застосував безпілотники, артилерію та авіабомби.

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