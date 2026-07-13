Вражеский удар по Полтавщине: в Миргородском районе пострадали три человека

Фото: ГСЧС

В Миргородском районе Полтавщины в результате попадания российского беспилотника в частное домовладение травмировались три человека

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, передает RegioNews .

"Сегодня днем вражеский БПЛА попал по территории частного домовладения в Миргородском районе Полтавской области. Возник пожар хозяйственного здания, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. Предварительно, известно о трех травмированных людях. Им предоставляется вся необходимая помощь", - отметил Дяковнич.

По данным главы области, еще один российский беспилотник атаковал территорию одного из аграрных предприятий района.

Информация о пострадавших в результате этой атаки не поступала.

Напомним, что во время ликвидации пожара на атакованном утром россиянами суда в Одессе обнаружили тела еще двух моряков.