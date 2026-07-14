Фото: ОВА

В ночь на 14 июля российские войска почти в 20 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Под ударом оказались четыре района региона

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Синельниковщине враг бил по Синельникову, а также Украинской и Петропавловской громадах. На местах попадания возникли пожары. Повреждены АЗС, частный дом и автомобили.

По уточненной информации, из-за произошедшего накануне обстрела Синельниковского района погибли два человека – мужчины 73 и 55 лет. Количество пострадавших возросло до четырех: госпитализирован еще один 25-летний мужчина, состояние раненого врачи оценивают как средней тяжести.

На Никопольщине от обстрелов страдали Никополь, Марганецкая, Мировская, Томаковская и Мозолевская громады. Повреждены агрофирма, частные дома и хозяйственная постройка.

В Каменском районе в результате атаки повреждения получили сельскохозяйственное предприятие и инфраструктура.

В Солонянской громаде Днепровского района повреждена инфраструктура.

Напомним, 13 июля на Днепропетровщине трое сотрудников ГСЧС получили ранения в результате повторного российского удара во время ликвидации пожара, вызванного вражеским обстрелом.