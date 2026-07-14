Российский дрон разрушил дом на Черниговщине: ранены две женщины
Под утро 14 июля российские военные атаковали беспилотником жилищный сектор в Нежинском районе Черниговской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В результате попадания вражеского БПЛА загорелся частный дом. Спасатели ликвидировали пожар.
Из-за удара ранения получили две женщины. Пострадавших госпитализировали в больницу, где им оказывают всю необходимую медпомощь.
Напомним, ночью 14 июля российские войска снова атаковали Киев. В двух районах города вспыхнули пожары.
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