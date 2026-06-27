Росіяни накрили вогнем Запоріжжя: постраждали десятки будинків
Російські окупанти завдали черговий удар по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки
Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Івана Федорова, пошкоджено 23 багатоквартирні будинки, 17 приватних осель та нежитлові будівлі у Шевченківському, Олександрівському, Космічному та Хортицькому районах міста. Вікна, балкони та покрівля пошкодила вибухова хвиля.
Зранку фахівці закрили вибиті вікна листами OSB у 9 багатоквартирних будинках, 10 приватних оселях та нежитлових приміщеннях у Шевченківському й Олександрівському районах. При цьому в Космічному та Хортинському районах розпочали роботи.
"Одна людина загинула, 29 людей отримали поранення, серед них три дитини, внаслідок ворожих атак по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах", - повідомляють в ОВА.
Нагадаємо, раніше росіяни завдали авіаційного удару по Херсону. Внаслідок атаки поранення отримали троє людей.