Росіяни накрили вогнем Запоріжжя: постраждали десятки будинків

Фото: ОВА

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Івана Федорова, пошкоджено 23 багатоквартирні будинки, 17 приватних осель та нежитлові будівлі у Шевченківському, Олександрівському, Космічному та Хортицькому районах міста. Вікна, балкони та покрівля пошкодила вибухова хвиля.

Зранку фахівці закрили вибиті вікна листами OSB у 9 багатоквартирних будинках, 10 приватних оселях та нежитлових приміщеннях у Шевченківському й Олександрівському районах. При цьому в Космічному та Хортинському районах розпочали роботи.

"Одна людина загинула, 29 людей отримали поранення, серед них три дитини, внаслідок ворожих атак по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах", - повідомляють в ОВА.

Нагадаємо, раніше росіяни завдали авіаційного удару по Херсону. Внаслідок атаки поранення отримали троє людей.