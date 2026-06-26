В Изюме российский дрон попал в многоэтажку: есть погибшая

Фото: Faсebook/Степан Масельский

В городе Изюм Харьковской области 26 июня российская армия нанесла удар беспилотникам по многоквартирному жилому дому. В результате атаки погибшие и пострадавшие

Об этом сообщил начальник Изюмской районной военной администрации Степан Масельский, передает RegioNews.

По его словам, в результате попадания повреждены многоэтажные жилые дома. Первоначально сообщалось о погибших и раненых, однако количество пострадавших уточняется.

В Изюмской городской военной администрации подтвердили гибель одного человека. Погибла женщина 1946 года рождения.

По состоянию на данный момент известно о четырех пострадавших: двух женщинах, одном мужчине и ребенке, который подвергся острой реакции на стресс.

Кроме того, в результате удара без электроснабжения остались около 120 абонентов. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска обстреляли город Харьков и 16 населенных пунктов Харьковской области. В результате атак погибли два человека, еще семеро получили ранения.