Херсон под ударом авиации: враг попал в коммунальный объект, горят авто и здания
Российские войска 26 июня нанесли авиационный удар по Херсону. В результате атаки ранения получили три человека
Об этом сообщили в МВД, передает RegioNews .
Удар пришелся по территории одного из коммунальных предприятий города.
Из-за попадания загорелось нежилое здание, а также легковой и грузовой автомобили.
Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали пожар. Информация о состоянии пострадавших уточняется.
Напомним, что в Херсонской области на протяжении 25 июня в результате российской агрессии ранения получили десять человек, среди которых работник МВА, сотрудники больницы, коммунальщик, представитель ГСЧС.
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