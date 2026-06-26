Херсон под ударом авиации: враг попал в коммунальный объект, горят авто и здания

Фото: ГСЧС

Российские войска 26 июня нанесли авиационный удар по Херсону. В результате атаки ранения получили три человека

Об этом сообщили в МВД, передает RegioNews .

Удар пришелся по территории одного из коммунальных предприятий города.

Из-за попадания загорелось нежилое здание, а также легковой и грузовой автомобили.

Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали пожар. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Напомним, что в Херсонской области на протяжении 25 июня в результате российской агрессии ранения получили десять человек, среди которых работник МВА, сотрудники больницы, коммунальщик, представитель ГСЧС.