Фото: ОВА

Во вторник, 23 июня, российские военные атаковали объекты инженерно-транспортной инфраструктуры в Запорожье

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Один из вражеских беспилотников попал на территорию автозаправочной станции в одном из районов областного центра. Удар повредил помещение АЗС, навес и металлические опоры.

Ранения получила 23-летняя девушка. Ей оказали всю необходимую помощь.

Еще один удар пришелся на автостоянку. Повреждены пять грузовиков, возник пожар. К счастью, здесь обошлось без пострадавших.

Напомним, утром 23 июня российские войска ударили по Запорожскому району. Загорелось учебное заведение.