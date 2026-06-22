Массированный обстрел Запорожской области: трое погибших, десять раненых

Фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки в результате российских атак по Запорожью, а также Запорожскому и Пологовскому районам погибли три человека, еще десять получили ранения

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, оккупанты нанесли 899 ударов по 42 населенным пунктам региона.

В частности, войска РФ нанесли 16 авиационных ударов по Камышевусу, Таврическому, Зорнице, Орехову, Новоселовке, Копанях, Красной Кринице, Новопавловке, Любицком, Омельнику и Широкому.

Кроме того, 626 ударов дронами разных типов, преимущественно FPV, были нанесены по Запорожью и ряду населенных пунктов области, среди которых Кушугум, Камышеваха, Беленькое, Лысогорка, Зеленополье, Степногорск, Приморское, Степное, Павловка и другие.

Еще 257 артиллерийских ударов пришлись по Степногорску, Приморскому, Степному, Павловке, Гуляйполю, Орехову и другим населенным пунктам.

В результате обстрелов зафиксировано 60 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, ночью 22 июня российские войска в очередной раз атаковали Запорожье ударными беспилотниками. В результате вражеского удара погибла женщина, еще три человека получили ранения.