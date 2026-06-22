Масований обстріл Запорізької області: троє загиблих, десятеро поранених

Фото: Запорізька ОВА

Упродовж минулої доби внаслідок російських атак по Запоріжжю, а також Запорізькому та Пологівському районах загинули троє людей, ще десятеро дістали поранення

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, окупанти завдали 899 ударів по 42 населених пунктах регіону.

Зокрема, війська РФ здійснили 16 авіаційних ударів по Комишувасі, Таврійському, Зірниці, Оріхову, Новоселівці, Копанях, Червоній Криниці, Новопавлівці, Любицькому, Омельнику та Широкому.

Крім того, 626 ударів дронами різних типів, переважно FPV, було завдано по Запоріжжю та низці населених пунктів області, серед яких Кушугум, Комишуваха, Біленьке, Лисогірка, Зеленопілля, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівка та інші.

Ще 257 артилерійських ударів припали по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Гуляйполю, Оріхову та інших населених пунктах.

Унаслідок обстрілів зафіксовано 60 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, вночі 22 червня російські війська вкотре атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого удару загинула жінка, ще троє людей дістали поранення.