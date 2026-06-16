Фото: НАБУ

НАБУ и САП сообщили о подозрении сотруднику СБУ, который подстрекал предпринимателя дать взятку правоохранителям, чтобы вернуть изъятые во время обыска деньги и закрыть уголовное дело

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НАБУ.

По данным следствия, в мае 2025 года правоохранители провели обыск на территории одного из предприятий в Запорожье, в ходе которого изъяли наличные на общую сумму более 6 миллионов гривен.

Руководитель компании попытался выяснить причины следственных действий через своего знакомого. Тот обратился за информацией к сотруднику СБУ, который вместо объяснений решил воспользоваться ситуацией и предложил "решить проблему" за деньги.

Сначала фигурант предлагал вернуть изъятые средства за откат в размере половины от всей суммы. Впоследствии за 150 тысяч долларов (около 6,7 млн грн – ред.) служащий пообещал договориться с правоохранителями не только о возврате всех средств, но и о полном закрытии уголовного дела.

Действия сотрудника спецслужбы квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили чиновника Госпогранслужбы Украины и владельца частной компании по производству дронов. Они требовали взятку в особо крупном размере.