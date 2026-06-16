Фото: НАБУ

НАБУ і САП повідомили про підозру співробітнику СБУ, який підбурював підприємця дати хабар правоохоронцям, щоб повернути вилучені під час обшуку гроші та закрити кримінальну справу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на НАБУ.

За даними слідства, у травні 2025 року правоохоронці провели обшук на території одного з підприємств у Запоріжжі, під час якого вилучили готівку на загальну суму понад 6 мільйонів гривень.

Керівник компанії спробував з’ясувати причини слідчих дій через свого знайомого. Той звернувся за інформацією до співробітника СБУ, який замість пояснень вирішив скористатися ситуацією та запропонував "вирішити проблему" за гроші.

Спочатку фігурант пропонував повернути вилучені кошти за "відкат" у розмірі половини від усієї суми. Згодом за 150 тисяч доларів ( близько 6,7 млн грн, – ред.) службовець пообіцяв домовитися з правоохоронцями не лише про повернення всіх коштів, а й про повне закриття кримінальної справи.

Дії співробітника спецслужби кваліфіковані за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП викрили посадовця Держприкордонслужби України та власника приватної компанії з виробництва дронів. Вони вимагали хабар у особливо великому розмірі.