Атака на АЗС в Запорожье: двое раненых в результате вражеского удара
Российские военные 5 июня ударили по автозаправочной станции в Запорожье, получили ранения два человека
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает RegioNews .
"Вражеский удар по Космическому району Запорожья", - говорится в сообщении.
По словам Федорова, под удар попала автозаправочная станция.
Предварительно травмированы два человека. Одного раненого госпитализировали.
Напомним, что 5 июня 2026 года около 13:10 военные РФ совершили атаку беспилотным летательным аппаратом по автозаправочной станции в одном из населенных пунктов Херсонской области .
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