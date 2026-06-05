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05 июня 2026, 20:51

Смертельная атака дрона: на Харьковщине окупанты ударили по гражданскому авто, есть погибшая

05 июня 2026, 20:51
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Фото: полиция Харьковской области
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В Харьковской области вражеский беспилотник атаковал гражданский автомобиль, в результате чего погиб человек. Трагедия произошла 5 июня в Богодуховском районе

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Взрыв вражеского беспилотника произошел вблизи автомобиля ВАЗ-2107. 44-летняя пассажирка получила несовместимые с жизнью ранения и погибла на месте происшествия.

Также пострадали двое мужчин – 24-летний водитель и 47-летний пассажир. Они получили взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и взрывотехника полиции. Правоохранители документируют последствия военного преступления, совершенного военными государства-агрессора.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что на протяжении 5 июня 2026 года российская армия совершила авиаудар и била по Херсонщине реактивными системами залпового огня, ствольной артиллерией, минометами, дронами разных типов.

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