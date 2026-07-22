Потери армии РФ по состоянию на 22 июля: Генштаб обновил данные
Силы обороны продолжают наносить значительные потери вражеской армии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1330 оккупантов, два танка, четыре бронемашины, 57 артиллерийских систем, три РСЗО, а также 355 единиц автомобильной техники врага.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 22.07.26 ориентировочно составили:
Напомним, украинские военные уничтожили российский МиГ-29 на аэродроме в Курской области.
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