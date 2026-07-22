Фото: ОВА

Ночью 22 июля российские войска более 10 раз атаковали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области, применяя беспилотников и артиллерию

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине под ударом оказались Марганецкая, Покровская, Красногригорьевская и Томаковская громады, где в результате попадания повреждены автозаправочные станции.

В Криворожском районе враг атаковал Зеленодольскую и Апостоловскую громады, повредив объекты инфраструктуры.

К счастью, в результате вражеских атак никто не пострадал.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска совершили массированные атаки на Запорожье и населенные пункты Запорожской области. В результате вражеских ударов по Запорожью и Запорожскому району погибли три человека, еще 24 получили ранения.