Фото: полиция

За минувшие сутки российские войска совершили 37 обстрелов по 23 населенным пунктам Сумского, Шосткинского, Ахтырского и Конотопского районов. Враг применял управляемые авиабомбы, ударные и FPV-дроны, минометы и артиллерию.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Сумской громаде в результате попадания беспилотника ранения получил 18-летний парень. Также в больницу обратились 26-летняя и 73-летняя женщины, пострадавшие от атаки БПЛА 20 июля. Кроме того, медицинскую помощь оказали двум детям: 8-месячной девочке (пострадала 19 июля из-за удара дрона) и 12-летнему мальчику (травмированный 15 июля в результате удара КАБ).

В Белопольской громаде за помощью к медикам обратились 76-летний мужчина и 77-летняя женщина, которые получили травмы из-за попадания вражеского БпЛА 20 июля.

В отдельных районах Сумщины разрушения также получили жилые дома авто и инфраструктура.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска совершили массированные атаки на Запорожье и населенные пункты Запорожской области. В результате вражеских ударов по Запорожью и Запорожскому району погибли три человека, еще 24 получили ранения.