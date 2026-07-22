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22 июля 2026, 07:29

Забирали документы, телефоны и деньги: в Харькове разоблачили псевдореабилитационные центры

22 июля 2026, 07:29
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Фото: Прокуратура Украины
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В Харькове разоблачили два псевдореабилитационных центра, где людей с зависимостями незаконно удерживали, изолировали и заставляли работать бесплатно

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что во время обысков в двух частных домах в Слободском и Салтовском районах правоохранители обнаружили людей, удерживаемых против их воли.

Следствие установило, что сеть действовала около пяти лет под видом благотворительной организации, которая якобы помогала людям избавиться от зависимостей. В каждом из домов одновременно находились от 20 до 60 человек.

Новых "пациентов" искали среди людей с зависимостями и оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Родственникам обещали лечение и реабилитацию, за которые ежемесячно требовали от 5 до 25 тысяч гривен.

По данным следствия, фактически никакой медицинской или психологической помощи людям не оказывали. У них отбирали документы, мобильные телефоны и деньги. Помещения были закрыты, а самих удерживаемых заставляли работать и изучать религиозные тексты. За неповиновение им угрожали и оказывали психологическое давление.

Правоохранители установили, что организатор руководил деятельностью сети, двое его подельников контролировали удерживаемых, а еще трое бывших "пациентов" выполняли функции надзирателей.

Шестерым подозреваемым инкриминируют незаконное лишение свободы двух или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины). Прокуратура будет просить суд избрать им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в Днепропетровской области направили в суд обвинительный акт в отношении четырех участников организованной группы, которые создали сеть незаконных "реабилитационных центров" в Желтых Водах и Шахтерском. Три заведения работали с 2023 года без необходимых лицензий и разрешений на медицинскую или реабилитационную деятельность.

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