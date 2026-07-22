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22 июля 2026, 08:36

Россияне атаковали Харьковщину: три человека погибли, еще 11 пострадали

22 июля 2026, 08:36
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Фото: Харьковская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска атаковали 15 населенных пунктов Харьковской области

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрелов три человека погибли, еще 11 получили ранения, среди них – двое детей.

В селе Русская Лозовая Дергачевской общины погибли две женщины в возрасте 50 и 51 год, еще один 54-летний мужчина получил ранения. В селе Безруки этой же общины ранения получил 37-летний мужчина, а еще три человека, среди них 10-летний мальчик, остро реагировали на стресс.

В Золочеве пострадали 60-летний мужчина, 45-летняя женщина и 12-летний мальчик. В селе Рай-Оленовка Песочинской общины погибла 66-летняя женщина, еще одна местная жительница получила острую реакцию на стресс. В поселке Шевченково ранена 68-летняя женщина, еще один мужчина получил острую реакцию на стресс.

Также медики оказали помощь 59-летней женщине, пострадавшей 20 июля в селе Манцовка Великобурлукской общины, и 85-летней жительнице Изюма, которая была ранена в тот же день.

По данным областных властей, российские войска применили по Харьковщине управляемую авиабомбу, беспилотники типа "Герань-2", "Молния", FPV-дроны и другие БПЛА.

В результате атак повреждена гражданская инфраструктура в нескольких районах области. В частности, в Богодуховском районе получили повреждения дома культуры, частные дома, здание коммунального предприятия, автомобили и сельскохозяйственная техника.

В Купянском районе повреждены частные дома, автомобили и гараж. В Изюмском районе пострадал склад, в Харьковском – жилые дома и автомобиль. В Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура и электросети.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска совершили массированные атаки на Запорожье и населенные пункты Запорожской области. оккупанты нанесли 979 ударов. из погибли три человека, еще 24 получили ранения.

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