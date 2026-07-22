Фото: ГСЧС

В ночь на 22 июля российские войска атаковали Киевскую область ударными беспилотниками

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на в.и.о. председателя Киевской ОВА Руслана Олейника и ГСЧС.

В селе Чайки Бучанского района утром вражеский дрон попал в дом, вызвав пожар. Спасатели ликвидировали его. Также повреждения получил еще один частный дом.

В результате атаки пострадали пять человек, в том числе трое детей. У всех диагностировали острую реакцию на стресс, медпомощь им оказали на месте, обошлось без госпитализации.

Кроме этого, в Бориспольском районе из-за падения обломков повреждены офисно-складские помещения и два автомобиля.

На местах работают все необходимые службы – продолжается фиксация и ликвидация последствий атаки.

Напомним, ночью 22 июля российские войска более 10 раз атаковали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. Повреждены АЗС и инфраструктура.