На Киевщине в результате атаки БпЛА пострадали пять человек, трое из них – дети
В ночь на 22 июля российские войска атаковали Киевскую область ударными беспилотниками
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на в.и.о. председателя Киевской ОВА Руслана Олейника и ГСЧС.
В селе Чайки Бучанского района утром вражеский дрон попал в дом, вызвав пожар. Спасатели ликвидировали его. Также повреждения получил еще один частный дом.
В результате атаки пострадали пять человек, в том числе трое детей. У всех диагностировали острую реакцию на стресс, медпомощь им оказали на месте, обошлось без госпитализации.
Кроме этого, в Бориспольском районе из-за падения обломков повреждены офисно-складские помещения и два автомобиля.
На местах работают все необходимые службы – продолжается фиксация и ликвидация последствий атаки.
Напомним, ночью 22 июля российские войска более 10 раз атаковали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. Повреждены АЗС и инфраструктура.