Запорожье и область под массированным огнем: 890 ударов за сутки, есть раненые

В результате вражеских атак по Запорожью, Вольнянскому и Пологовскому району области ранения получили три человека

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, за сутки российские войска нанесли 890 ударов по 44 населенным пунктам региона.

Авиаудары

Оккупанты нанесли 21 авиационный удар по населенным пунктам области, в частности по Заречному, Малокатериновке, Юрковке, Таврическому, Желтому Круче, Широкому, Новоселовке, Любицкому, Трудовому, Егоровке, Долинке, Свободе, Лесному и другим.

Ракетные удары

По Запорожью враг выпустил 6 ракет.

Атаки дронами

Также зафиксирован 601 удар беспилотниками разных типов, преимущественно FPV-дронами. Под атаками оказались Запорожье, Вольнянск, Кушугум, Балабино, Беленькое, Степногорск, Орехов, Гуляйполе и другие населенные пункты области.

Обстрелы из РСЗО

Зафиксировано 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня по Железнодорожному, Гуляйпольскому, Чаривному, Малым Щербакам, Новоданиловке, Малой Токмачке и Горькому.

Артиллерийские удары

254 артиллерийских удара пришлись по Степногорску, Приморскому, Степовому, Павловке, Лукьяновскому, Малым Щербакам, Гуляйполю, Железнодорожному, Щербаках, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Чаривному, Белогорью.

Поступило 87 сообщений о повреждениях жилья, объектов инфраструктуры и автомобилей.

Напомним, в ночь на 2 июня Киев подвергся массированному российскому обстрелу. В результате попаданий в разных районах столицы повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Погибли 4 человека, 58 пострадавших.