07:29  02 июня
Взрывы в Киеве: город атакуют ракеты
01:30  02 июня
Певица Елена Тополя призналась, хотела ли примириться с экс-супругом после развода
00:30  02 июня
"Много денег": актриса Анна Саливанчук рассказала, что нужно для красоты в 40 лет
UA | RU
UA | RU
02 июня 2026, 07:15

Запорожье и область под массированным огнем: 890 ударов за сутки, есть раненые

02 июня 2026, 07:15
Читайте також українською мовою
Фото: Запорожская ОВА
Читайте також
українською мовою

В результате вражеских атак по Запорожью, Вольнянскому и Пологовскому району области ранения получили три человека

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, за сутки российские войска нанесли 890 ударов по 44 населенным пунктам региона.

  • Авиаудары

Оккупанты нанесли 21 авиационный удар по населенным пунктам области, в частности по Заречному, Малокатериновке, Юрковке, Таврическому, Желтому Круче, Широкому, Новоселовке, Любицкому, Трудовому, Егоровке, Долинке, Свободе, Лесному и другим.

  • Ракетные удары

По Запорожью враг выпустил 6 ракет.

  • Атаки дронами

Также зафиксирован 601 удар беспилотниками разных типов, преимущественно FPV-дронами. Под атаками оказались Запорожье, Вольнянск, Кушугум, Балабино, Беленькое, Степногорск, Орехов, Гуляйполе и другие населенные пункты области.

  • Обстрелы из РСЗО

Зафиксировано 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня по Железнодорожному, Гуляйпольскому, Чаривному, Малым Щербакам, Новоданиловке, Малой Токмачке и Горькому.

  • Артиллерийские удары

254 артиллерийских удара пришлись по Степногорску, Приморскому, Степовому, Павловке, Лукьяновскому, Малым Щербакам, Гуляйполю, Железнодорожному, Щербаках, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Чаривному, Белогорью.

Поступило 87 сообщений о повреждениях жилья, объектов инфраструктуры и автомобилей.

Напомним, в ночь на 2 июня Киев подвергся массированному российскому обстрелу. В результате попаданий в разных районах столицы повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Погибли 4 человека, 58 пострадавших.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожье Запорожская область война обстрел артиллерия БПЛА авиаудар
Женщина рожала во время атаки: россияне повредили родддом в Одесской области
01 июня 2026, 21:29
Атака на Запорожье: российские оккупанты ударили БпЛА по Вольнянску
01 июня 2026, 15:49
Россияне дроном атаковали медучреждение в Конотопе
01 июня 2026, 15:20
Все новости »
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
РФ запустила по Украине 73 ракеты и 656 дронов: есть попадания на 38 локациях
02 июня 2026, 08:55
В Ужгороде муж ножом ранил бывшую жену: ее госпитализировали
02 июня 2026, 08:39
Обокрала могилу погибшего воина: на Хмельнитчине разоблачили 48-летнюю злоумышленницу
02 июня 2026, 08:22
Румыния, дроны и реакция НАТО после инцидента
02 июня 2026, 08:09
Ночной удар по Киевщине: трое пострадавших, повреждены дома и авто
02 июня 2026, 07:44
Взрывы в Киеве: город атакуют ракеты
02 июня 2026, 07:29
Удар по Киеву: 4 погибших, 58 пострадавших, среди них дети
02 июня 2026, 07:07
Певица Елена Тополя призналась, хотела ли примириться с экс-супругом после развода
02 июня 2026, 01:30
"Много денег": актриса Анна Саливанчук рассказала, что нужно для красоты в 40 лет
02 июня 2026, 00:30
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »