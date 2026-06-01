Фото иллюстративное

Российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру на юге Одесской области. В результате удара повреждено родильное отделение больницы и административные здания.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews .

По его словам, в медицинском заведении поврежден фасад, двери и более 30 окон.

К моменту атаки в родильном отделении находились шесть рожениц с младенцами. Еще одна женщина как раз рожала ребенка.

Несмотря на повреждения здания, пациентки, новорожденные и медицинский персонал не пострадали.

В настоящее время на месте продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки. Специалисты оценивают повреждения и восстанавливают помещение больницы.

Напомним, ранее РФ ударила по роддому в Ивано-Франковске.