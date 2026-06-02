Взрывы в Киеве: город атакуют ракеты

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Киеве утром во вторник, 2 июня, раздались взрывы на фоне ракетной опасности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мониторинговые каналы и местные паблики.

По предварительной информации, по столице было запущено две ракеты типа "Циркон".

В 7:21 в городе были зафиксированы взрывы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Городские власти призывают жителей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и официальных сообщений.

Напомним, в ночь на 2 июня Киев подвергся массированному российскому обстрелу. В результате попаданий в разных районах столицы повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Погибли 4 человека, 58 пострадавших.