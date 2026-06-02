Списали более 17 тонн топлива: на Донбассе будут судить командира и его сообщников

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении командира одной из воинских частей в Донецкой области и двух его подчиненных, подозреваемых в хищении военного имущества. Обвинительный акт уже направлен в суд

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, организатором схемы являлся командир части. К противоправной деятельности он привлек военнослужащего, ответственного за получение и выдачу горюче-смазочных материалов, а также еще одного подчиненного.

В течение мая-октября 2025 фигуранты почти каждые десять дней списывали дизельное топливо и бензин, оформляя документы о якобы использовании ресурсов для выполнения боевых задач. На самом же деле горючее вывозили в Запорожскую область и использовали по собственному усмотрению.

Следствие установило, что таким образом обвиняемые присвоили более 17 тонн горючего – около 11 тонн дизеля и около 7 тонн бензина.

Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет около одного миллиона гривен.

При очередном вывозе горючего работники ДБР задокументировали незаконные действия фигурантов.

Командира части и его подельников обвиняют в похищении военного имущества, совершенном по предварительному сговору группой лиц с использованием служебного положения в условиях военного положения. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В рамках уголовного производства арестовано имущество обвиняемых на сумму более 1,6 млн. гривен. Кроме того, по решению суда в воинскую часть передано изъятое топливо – 980 литров дизеля и 800 литров бензина.

Напомним, ранее в Украине разоблачили схему хищения и завышения расходов на топливо для Вооруженных Сил, что повлекло ущерб государству более 30 миллионов гривен.