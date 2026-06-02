10:19  02 июня
Исчез после последнего звонка: на Черниговщине продолжаются поиски подростка
08:39  02 июня
В Ужгороде муж ножом ранил бывшую жену: ее госпитализировали
08:22  02 июня
Обокрала могилу погибшего воина: на Хмельнитчине разоблачили 48-летнюю злоумышленницу
UA | RU
UA | RU
02 июня 2026, 09:28

Списали более 17 тонн топлива: на Донбассе будут судить командира и его сообщников

02 июня 2026, 09:28
Читайте також українською мовою
Фото: ДБР
Читайте також
українською мовою

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении командира одной из воинских частей в Донецкой области и двух его подчиненных, подозреваемых в хищении военного имущества. Обвинительный акт уже направлен в суд

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, организатором схемы являлся командир части. К противоправной деятельности он привлек военнослужащего, ответственного за получение и выдачу горюче-смазочных материалов, а также еще одного подчиненного.

В течение мая-октября 2025 фигуранты почти каждые десять дней списывали дизельное топливо и бензин, оформляя документы о якобы использовании ресурсов для выполнения боевых задач. На самом же деле горючее вывозили в Запорожскую область и использовали по собственному усмотрению.

Следствие установило, что таким образом обвиняемые присвоили более 17 тонн горючего – около 11 тонн дизеля и около 7 тонн бензина.

Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет около одного миллиона гривен.

При очередном вывозе горючего работники ДБР задокументировали незаконные действия фигурантов.

Командира части и его подельников обвиняют в похищении военного имущества, совершенном по предварительному сговору группой лиц с использованием служебного положения в условиях военного положения. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В рамках уголовного производства арестовано имущество обвиняемых на сумму более 1,6 млн. гривен. Кроме того, по решению суда в воинскую часть передано изъятое топливо – 980 литров дизеля и 800 литров бензина.

Напомним, ранее в Украине разоблачили схему хищения и завышения расходов на топливо для Вооруженных Сил, что повлекло ущерб государству более 30 миллионов гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Донецкая область Запорожская область топливо бензин дизельное топливо ГБР
Помогали "нечистому" бизнесу: чиновников БЭБ поймали на взятках
28 мая 2026, 18:05
Обещал службу в тылу за $5000: в Хмельницком задержали владельца гостиницы
26 мая 2026, 08:47
Все новости »
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
В Киеве возросло число погибших до 5: в больнице умер раненый
02 июня 2026, 12:36
Львовянин с ножом ранил военного ТЦК и скрылся: его задержали
02 июня 2026, 12:24
В Днепре уже 11 погибших: из-под завалов извлекли тела женщины и еще одного ребенка
02 июня 2026, 12:01
33 обстрела за сутки: войска РФ уничтожили лицей на Черниговщине
02 июня 2026, 11:29
Ракеты как шум: что Кремль пытается заглушить
02 июня 2026, 11:11
Трогательные кадры из Киева: олененок прячется от обстрела под авто
02 июня 2026, 10:51
В Днепре из-под завалов извлекли тело 3-летнего мальчика: 9 погибших после атаки оккупантов
02 июня 2026, 10:36
Исчез после последнего звонка: на Черниговщине продолжаются поиски подростка
02 июня 2026, 10:19
1440 окупантов и 1583 БпЛА: Генштаб обновил потери РФ за сутки
02 июня 2026, 09:59
Массированный удар России: 11 погибших, более 100 раненых по всей Украине
02 июня 2026, 09:48
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Все публикации »
Сергей Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаева
Игорь Луценко
Все блоги »