Запоріжжя та область під масованим вогнем: 890 ударів за добу, є поранені

Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю, Вільнянську та Пологівському району області поранення отримали троє людей

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, впродовж доби російські війська завдали 890 ударів по 44 населених пунктах регіону.

Авіаудари

Окупанти здійснили 21 авіаційний удар по населених пунктах області, зокрема по Зарічному, Малокатеринівці, Юрківці, Таврійському, Жовтій Кручі, Широкому, Новоселівці, Любицькому, Трудовому, Єгорівці, Долинці, Свободі, Лісному та інших.

Ракетні удари

По Запоріжжю ворог випустив 6 ракет.

Атаки дронами

Також зафіксовано 601 удар безпілотниками різних типів, переважно FPV-дронами. Під атаками опинилися Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Балабине, Біленьке, Степногірськ, Оріхів, Гуляйполе та інші населені пункти області.

Обстріли з РСЗВ

Зафіксовано 8 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Залізничному, Гуляйпільському, Чарівному, Малих Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці та Гіркому.

Артилерійські удари

254 артилерійські удари прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю.

Надійшло 87 повідомлень про пошкодження житла, об’єктів інфраструктури та автомобілів.

