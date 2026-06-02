02 червня 2026, 07:15

Запоріжжя та область під масованим вогнем: 890 ударів за добу, є поранені

Фото: Запорізька ОВА
Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю, Вільнянську та Пологівському району області поранення отримали троє людей

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, впродовж доби російські війська завдали 890 ударів по 44 населених пунктах регіону.

  • Авіаудари

Окупанти здійснили 21 авіаційний удар по населених пунктах області, зокрема по Зарічному, Малокатеринівці, Юрківці, Таврійському, Жовтій Кручі, Широкому, Новоселівці, Любицькому, Трудовому, Єгорівці, Долинці, Свободі, Лісному та інших.

  • Ракетні удари

По Запоріжжю ворог випустив 6 ракет.

  • Атаки дронами

Також зафіксовано 601 удар безпілотниками різних типів, переважно FPV-дронами. Під атаками опинилися Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Балабине, Біленьке, Степногірськ, Оріхів, Гуляйполе та інші населені пункти області.

  • Обстріли з РСЗВ

Зафіксовано 8 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Залізничному, Гуляйпільському, Чарівному, Малих Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці та Гіркому.

  • Артилерійські удари

254 артилерійські удари прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю.

Надійшло 87 повідомлень про пошкодження житла, об’єктів інфраструктури та автомобілів.

Нагадаємо, в ніч на 2 червня Київ зазнав масованого російського обстрілу. Внаслідок влучань у різних районах столиці пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Загинули 4 людей, 58 постраждалих.

01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
