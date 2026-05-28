90 млрд евро от ЕС: Верховная Рада ратифицировала соглашение о займе

Верховная Рада ратифицировала соглашение о займе на 90 миллиардов евро от ЕС для поддержки Украины

Об этом сообщила пресс-служба аппарата ВР, передает RegioNews.

За соответствующий законопроект №0376 проголосовали 298 народных депутатов.

Документ предусматривает возможность привлечения финансовой помощи от ЕС на общую сумму до 90 млрд. евро в течение 2026-2027 годов.

Вырученные средства планируют направить на:

покрытие дефицита государственного бюджета,

поддержание макроэкономической стабильности,

усиление оборонно-промышленного потенциала Украины.

Согласно условиям соглашения, погашение основной суммы займа будет осуществляться исключительно за счет репараций от России, тогда как проценты по кредиту будут покрываться за счет бюджета Европейского Союза.

Напомним, в апреле послы государств-членов Евросоюза согласовали предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро и 20 пакет санкций против России.

Ранее Зеленский заявлял, что заблокированный кредит от Евросоюза в размере 90 миллиардов евро может повлиять на подготовку Украины к следующему отопительному сезону.