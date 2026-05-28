У Запоріжжі повідомили про підозру поліцейському, якого підозрюють у вчиненні дій сексуального характеру щодо 14-річної дівчини

Про це інформує Запорізька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Інцидент стався 26 травня близько другої години ночі в одному зі спальних районів міста.

За даними слідства, старший оперуповноважений ГУНП в Запорізькій області, майор поліції вчинив дії без згоди потерпілої.

Підозрюваного затримали на місці події відповідно до ст. 208 КПК України після повідомлення на лінію 102 від місцевого жителя, який почув крики.

До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини події.

