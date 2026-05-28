28 травня 2026, 13:38

У Запоріжжі затримали майора поліції за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Запоріжжі повідомили про підозру поліцейському, якого підозрюють у вчиненні дій сексуального характеру щодо 14-річної дівчини

Про це інформує Запорізька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Інцидент стався 26 травня близько другої години ночі в одному зі спальних районів міста.

За даними слідства, старший оперуповноважений ГУНП в Запорізькій області, майор поліції вчинив дії без згоди потерпілої.

Підозрюваного затримали на місці події відповідно до ст. 208 КПК України після повідомлення на лінію 102 від місцевого жителя, який почув крики.

До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, правоохоронці затримали у Дніпрі 40-річного чоловіка за підозрою у жорстокому вбивстві дитини. Тіло 11-річного хлопчика з ознаками насильницької смерті виявили 28 травня близько 10:00 у покинутій будівлі. У загиблого були зв’язані руки та наявні численні травми.

25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
