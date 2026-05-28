28 мая 2026, 12:28

На Киевщине наказали родителей школьниц, которые танцевали под российскую музыку на Аллее Славы

Фото: полиция
Ювенальные полицейские привлекли к админответственности родителей двух несовершеннолетних девочек. Подростки включали песню российского исполнителя и устроили танцы на мемориальном комплексе в Обухове

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители провели проверку и установили участниц инцидента. Ими оказались две девочки – 13-летняя жительница Обухова и 14-летняя жительница Белоцерковского района.

На родителей девочек полицейские составили админпротоколы по ч. 1 ст. 184 КУоАП (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей). Кроме того, полицейские провели с подростками профилактическую беседу.

Все собранные материалы направили в суд для принятия решения.

Напомним, инцидент произошел 23 мая в городе Обухов. Во время мониторинга соцсетей в одном из телеграм-каналов правоохранители обнаружили видеозапись, на которой девочки танцуют под российский трек на территории Аллеи Славы.

