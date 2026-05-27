27 мая 2026, 10:34

Грозит пожизненное: на Черниговщине задержали мужчину по подозрению в изнасиловании двух падчериц

Фото: полиция
Полицейские задержали жителя Нежинского района, подозреваемого в совершении сексуального насилия над малолетними падчерицами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Информация о насилии над детьми в одном из сел района поступила в полицию, после чего на место выехали следователи и сотрудники ювенальной превенции. Правоохранители установили, что к насилию причастен отчим девочек. Злоумышленника задержали.

Мужчине объявили подозрение по ч. 4 и ч. 6 статьи 152 УК Украины (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, совершенное повторно).

Фигуранта поместили под стражу без права внесения залога, ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее на Закарпатье задержали 59-летнего мужчину, который насиловал внучку, пока ее мать была в роддоме. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

