Полицейские задержали жителя Нежинского района, подозреваемого в совершении сексуального насилия над малолетними падчерицами

Информация о насилии над детьми в одном из сел района поступила в полицию, после чего на место выехали следователи и сотрудники ювенальной превенции. Правоохранители установили, что к насилию причастен отчим девочек. Злоумышленника задержали.

Мужчине объявили подозрение по ч. 4 и ч. 6 статьи 152 УК Украины (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, совершенное повторно).

Фигуранта поместили под стражу без права внесения залога, ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Досудебное расследование продолжается.

