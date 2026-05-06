Chanel, Hermes и Cartier: во Львовской области таможенники изъяли люксовые вещи на миллион гривен
В пункте пропуска "Шегини – Медика" 5 мая таможенники остановили автомобиль Mercedes-Benz, в котором пытались незаконно ввезти в Украину люксовые товары
Об этом сообщает Львовская таможня, передает RegioNews.
Водитель, 35-летний житель Ивано-Франковской области, выбрал для прохождения контроля "зеленый коридор", заявляя, что у него нет товаров для обязательного декларирования.
В ходе проверки автомобиля сотрудники таможни обнаружили 56 единиц брендовой одежды, обуви, сумок и аксессуаров, среди которых вещи от Louis Vuitton, Balenciaga, Hermes, Balmain, Cartier, Dyson, Chanel и Pinko.
Ориентировочная стоимость изъятого товара составляет 1 млн гривен.
На водителя составили административный протокол за нарушение таможенных правил (ч. 2 ст. 471 ТКУ).
