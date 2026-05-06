Фото: Львовская таможня

В пункте пропуска "Шегини – Медика" 5 мая таможенники остановили автомобиль Mercedes-Benz, в котором пытались незаконно ввезти в Украину люксовые товары

Об этом сообщает Львовская таможня, передает RegioNews.

Водитель, 35-летний житель Ивано-Франковской области, выбрал для прохождения контроля "зеленый коридор", заявляя, что у него нет товаров для обязательного декларирования.

В ходе проверки автомобиля сотрудники таможни обнаружили 56 единиц брендовой одежды, обуви, сумок и аксессуаров, среди которых вещи от Louis Vuitton, Balenciaga, Hermes, Balmain, Cartier, Dyson, Chanel и Pinko.

Ориентировочная стоимость изъятого товара составляет 1 млн гривен.

На водителя составили административный протокол за нарушение таможенных правил (ч. 2 ст. 471 ТКУ).

Напомним, ранее на границе с Польшей таможенники задержали партии косметики. Общая стоимость обнаруженных товаров составила 1,4 млн гривен.