Баллистика на Днепр: известно о трех погибших - ОВА
В Днепре вечером 5 мая раздался взрыв. Городские власти сообщали о пожаре на предприятии. К сожалению, есть погибшие
Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате российской атаки 5 мая в Днепре девять местных жителей получили ранения. В частности, это 43-женщина и мужчины 41 и 56 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Один из пострадавших мужчин – в крайне тяжелом состоянии.
К сожалению, известно, что три человека в результате атаки погибли.
Напомним, взрыв в Днепре произошел вечером 5 мая. Российские войска атаковали город баллистикой. В местных Telegram-каналах сообщали о масштабном пожаре в городе.
Кровавый вечер в Запорожье: количество погибших от ударов КАБами вырослоВсе новости »
05 мая 2026, 20:43Более 80 атак в сутки: на Днепропетровщине из-за вражеских обстрелов погиб человек, еще 13 ранены
05 мая 2026, 20:24Россия ударила авиабомбами по центру Краматорска, есть погибшие и раненые
05 мая 2026, 18:54
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
Пьяное "ралли" в Хмельницкой области: водитель на Hyundai протаранил несколько авто, скрылся и "припарковался" в прожектор на АЗС
05 мая 2026, 22:51До конца мая заработает единый механизм привлечения добровольцев в ВСУ
05 мая 2026, 22:31"Флеш" предупредил владельцев АЗС в приграничных районах о новой тактике атак вражеских FPV
05 мая 2026, 21:58В Хмельницком будут судить группу за сбыт фальсификата на 2 млн грн
05 мая 2026, 21:51На Днепропетровщине женщина отдала мошенникам почти 100 тысяч
05 мая 2026, 21:25В Черновцах задержали мужчину, который за деньги сжег грузовик
05 мая 2026, 20:59Кровавый вечер в Запорожье: количество погибших от ударов КАБами выросло
05 мая 2026, 20:43Баллистика на Днепр: в городе масштабный пожар
05 мая 2026, 20:35Более 80 атак в сутки: на Днепропетровщине из-за вражеских обстрелов погиб человек, еще 13 ранены
05 мая 2026, 20:24
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все блоги »