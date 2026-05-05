Баллистика на Днепр: известно о трех погибших - ОВА

В Днепре вечером 5 мая раздался взрыв. Городские власти сообщали о пожаре на предприятии. К сожалению, есть погибшие

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.

Отмечается, что в результате российской атаки 5 мая в Днепре девять местных жителей получили ранения. В частности, это 43-женщина и мужчины 41 и 56 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Один из пострадавших мужчин – в крайне тяжелом состоянии.

К сожалению, известно, что три человека в результате атаки погибли.

Напомним, взрыв в Днепре произошел вечером 5 мая. Российские войска атаковали город баллистикой. В местных Telegram-каналах сообщали о масштабном пожаре в городе.