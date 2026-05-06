Российская атака на Краматорск: количество раненых выросло
Число раненых в результате российского удара по Краматорску Донецкой области возросло до 13
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
Известно о пяти погибших.
В результате вражеского удара повреждены 16 многоэтажек, 4 админздания, 2 общественных заведения и 14 автомобилей.
Точное количество жертв и объем разрушений еще устанавливаются.
Напомним, 5 мая около 17 часов российские военные сбросили на Краматорск три авиабомбы. Враг ударил по центральной части города – по месту скопления людей.
