Кровавый вечер в Запорожье: количество погибших от ударов КАБами выросло
Вечером 5 мая враг нанес массированный удар по Запорожью, используя управляемые авиабомбы и беспилотники. Целью окупантов стала гражданская и промышленная инфраструктура
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .
Повреждены производственные помещения предприятий, электровоз, разрушены здание СТО, изуродованы автомобили.
По состоянию на данный момент установлено 12 погибших. Еще не менее 20 жителей города получили ранения. Данные уточняются.
Прокуратурой начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, что в Краматорске Донецкой области российская армия 5 мая нанесла авиаудара по центру города , продолжается спасательная операция.
