10:50  05 мая
В Тернополе будут судить 60-летнего мужчину за изнасилование 14-летнего парня
08:23  05 мая
$15 тысяч за фейковое "лечение": на Полтавщине экс-правохранитель обманул военного
10:24  05 мая
В Киеве мужчина пугал работницу ТРЦ взрывчаткой: его задержали
UA | RU
UA | RU
05 мая 2026, 07:40

На Запорожье во время массированных атак погибли 3 человека, 11 ранены

05 мая 2026, 07:40
Читайте також українською мовою
Фото: Запорожская ОВА
Читайте також
українською мовою

Три человека погибли, еще 11 получили ранения в результате массированных вражеских атак по Запорожью, Вольнянску и населенным пунктам Запорожского района

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, за прошедшие сутки российские войска нанесли 843 удара по 49 населенным пунктам Запорожская область.

В частности, враг совершил два ракетных удара по Запорожью. Зафиксировано 29 авиационных ударов по ряду населенных пунктов, среди которых Камышеваха, Орехов, Гуляйполе и другие.

Кроме того, 574 БпЛА разных типов, преимущественно FPV, ударили по Запорожью, Вольнянску, Кушугуму, Степногорску, Приморскому, Павловке, Гуляйполю и десяткам других населенных пунктов области.

Также оккупанты совершили шесть обстрелов из реактивных систем залпового огня по Павловке, Лукьяновскому, Щербакам и Новоандреевке.

Еще 232 артиллерийских удара зафиксированы по прифронтовым общинам, в том числе в районах Степногорска, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки и других.

В результате обстрелов поступило 172 сообщения о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 5 мая российские военные атаковали два района Киевской области. В Броварском районе под удар попал жилой сектор, в результате чего травмы получили два человека. Еще один человек пострадал в Вышгородском районе.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война погибшие Запорожье Запорожская область атака российская армия гражданские раненые
Атака на Днепр и район: повреждена критическая инфраструктура, раненый мужчина
05 мая 2026, 07:36
Взрывы среди ночи: Полтавщину атаковали вражеские дроны
05 мая 2026, 07:13
Ночная атака на Киевщину: пожар на промышленном объекте, есть пострадавшие
05 мая 2026, 07:04
Все новости »
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
На Полтавщине до 37 выросло количество раненых в результате удара РФ
05 мая 2026, 11:26
До границы за 5000 долларов: в Одесской области задержали организаторов трансфера
05 мая 2026, 11:19
В Тернополе будут судить 60-летнего мужчину за изнасилование 14-летнего парня
05 мая 2026, 10:50
Операция "Мидас": Умеров не придет на заседание ВСК – что известно
05 мая 2026, 10:47
"Малая авиация" над Кремлем: украинские БПЛА стали главной интригой 9 мая
05 мая 2026, 10:38
СМИ: Трамп не спешит завершать войну в Украине – в чем причина
05 мая 2026, 10:27
В Киеве мужчина пугал работницу ТРЦ взрывчаткой: его задержали
05 мая 2026, 10:24
Враг ударил по Сумам КАБом: повреждены склады и многоэтажка
05 мая 2026, 10:11
Похищение человека и стрельба: троих бойцов "Волков Да Винчи" арестовали на 60 суток
05 мая 2026, 09:56
Ночная атака: РФ запустила по Украине 11 "Искандеров" и более 160 беспилотников
05 мая 2026, 09:53
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Николай Княжицкий
Геннадий Друзенко
Валерий Чалый
Все блоги »