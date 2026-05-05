На Запорожье во время массированных атак погибли 3 человека, 11 ранены

Фото: Запорожская ОВА

Три человека погибли, еще 11 получили ранения в результате массированных вражеских атак по Запорожью, Вольнянску и населенным пунктам Запорожского района

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, за прошедшие сутки российские войска нанесли 843 удара по 49 населенным пунктам Запорожская область.

В частности, враг совершил два ракетных удара по Запорожью. Зафиксировано 29 авиационных ударов по ряду населенных пунктов, среди которых Камышеваха, Орехов, Гуляйполе и другие.

Кроме того, 574 БпЛА разных типов, преимущественно FPV, ударили по Запорожью, Вольнянску, Кушугуму, Степногорску, Приморскому, Павловке, Гуляйполю и десяткам других населенных пунктов области.

Также оккупанты совершили шесть обстрелов из реактивных систем залпового огня по Павловке, Лукьяновскому, Щербакам и Новоандреевке.

Еще 232 артиллерийских удара зафиксированы по прифронтовым общинам, в том числе в районах Степногорска, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки и других.

В результате обстрелов поступило 172 сообщения о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 5 мая российские военные атаковали два района Киевской области. В Броварском районе под удар попал жилой сектор, в результате чего травмы получили два человека. Еще один человек пострадал в Вышгородском районе.