В ночь на 5 мая российские войска атаковали Полтавскую область ракетами и ударными беспилотниками

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Полтавской ОВА Виталия Дьяковнича.

В Полтавском районе зафиксированы прямые попадания и падение обломков на двух локациях.

В результате атаки повреждено промышленное предприятие. Без газоснабжения остались 3480 абонентов. Также повреждена железнодорожная инфраструктура.

Сейчас известно о четырех погибших. Еще 31 человек получил травмы разной степени тяжести, им оказывается необходимая помощь.

