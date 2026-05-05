В ночь на 5 мая российские военные атаковали два района Киевской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В Броварском районе под удар попал жилой сектор, в результате чего травмы получили два человека. Медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь.

Также вражеский обстрел вызвал пожар на промышленном объекте в Вышгородском районе. Там пострадал один человек. Пожар на предприятии уже ликвидировали.

Напомним, 4 мая россияне атаковали дроном Киевский район Харькова. Зафиксировано попадание на территории спортивного объекта.